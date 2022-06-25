Соглашение, которое предусматривает транспортный безвиз с ЕС, скоро будет подписано, отметили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Транспортный безвиз" между Украиной и Европейским Союзом будет подписан в конце июня.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в эфире информационного телемарафона.

"Подписание назначено на 29 июня. Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Он (договор - УНИАН) вступит в силу сразу после подписания", - сказал он.

"С 29 июня или, начиная с начала июля, никаких разрешений на то, чтобы пересекать границу в сторону стран Европейского Союза или между странами ЕС у наших автотранспортников не будет", - отметил Найем.

Кроме того, он добавил, что разрешения останутся только в тех странах, которые не входят в Европейский Союз и продолжают придерживаться режима разрешительного характера.

"Но и там мы тоже договариваемся, чтобы некоторые страны нам отменяли (разрешения на перевозку - УНИАН). У нас есть договоренности с Турцией, Азербайджаном, Казахстаном. Я надеюсь, что будет и с другими странами", - сказал он.

Напомним, 14 мая Еврокомиссия согласовала финальный текст специального соглашения о либерализации перевозок автомобильным транспортом Украина - ЕС. Текст соглашения предусматривает отмену необходимости получения разрешений на постоянной основе и позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

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