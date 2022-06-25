"Транспортный безвиз" между Украиной и Европейским Союзом будет подписан в конце июня.
Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем в эфире информационного телемарафона.
"Подписание назначено на 29 июня. Это может быть плюс-минус несколько дней, но, предварительно, это 29 июня. Он (договор - УНИАН) вступит в силу сразу после подписания", - сказал он.
"С 29 июня или, начиная с начала июля, никаких разрешений на то, чтобы пересекать границу в сторону стран Европейского Союза или между странами ЕС у наших автотранспортников не будет", - отметил Найем.
Кроме того, он добавил, что разрешения останутся только в тех странах, которые не входят в Европейский Союз и продолжают придерживаться режима разрешительного характера.
"Но и там мы тоже договариваемся, чтобы некоторые страны нам отменяли (разрешения на перевозку - УНИАН). У нас есть договоренности с Турцией, Азербайджаном, Казахстаном. Я надеюсь, что будет и с другими странами", - сказал он.
Напомним, 14 мая Еврокомиссия согласовала финальный текст специального соглашения о либерализации перевозок автомобильным транспортом Украина - ЕС. Текст соглашения предусматривает отмену необходимости получения разрешений на постоянной основе и позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Кабмин сделал важный шаг для введения "таможенного безвиза" с ЕС
- Рада поддержала законопроект о "таможенном безвизе" с Евросоюзом
- В Кабмине объяснили, что для Украины означает статус кандидата в ЕС