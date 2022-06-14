Подписание документа запланировано в конце июня.

Еврокомиссия согласовала финальный текст специального соглашения о либерализации перевозок автомобильным транспортом Украина – ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что текст соглашения предусматривает отмену необходимости получения разрешений на постоянной основе и позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска. Подписание документа запланировано в конце июня.

"Благодаря заключению такого соглашения мы сможем существенно улучшить и ускорить логистику между Украиной и ЕС. Это критически важно именно сейчас, когда в условиях блокады морских портов украинская экономика полностью зависит от стабильной логистики на западных границах. Параллельно мы работаем над развитием пограничной инфраструктуры, которая бы значительно увеличила пропускную способность на западных границах. В частности, в рамках проекта "Открытая граница" планируем ликвидировать все узкие места на границе", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В пресс-службе также напомнили, что в первый месяц полномасштабного вторжения команда министерства достигла договоренностей о временной отмене разрешений на грузовые автоперевозки с 12 странами ЕС (Австрия, Венгрия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Германия, Дания, Литва, Румыния, Греция и Словакия).

Война в Украине и автоперевозки:

18 марта 2022 года появилась информация о том, что на время войны в Украине изменят систему разрешений для автоперевозок.

10 июня 2022 года в Мининфраструктуры заявили, что Украина и Польша в течение следующих недель увеличат пропускную способность в пункте пропуска "Краковец – Корчева" минимум на 50%.

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