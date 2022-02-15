Главные европейские партнеры для Украины - Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция, Великобритания и Бельгия.

В 2021 году взаимная торговля между Украиной и Евросоюзом, с учетом Великобритании, достигла рекордного объема в 12,6 млрд долл. - это самый высокий показатель во времена действия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев, сообщили в пресс-службе центра.

По его словам, главными европейскими партнерами для Украины остались Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция, а также Великобритания и Бельгия, которые в течение последних лет прочно закрепились в этом списке.

"В прошлом году Украина импортировала аграрной продукции из стран-членов ЕС на сумму около 4,2 млрд долл. Это почти на 19% больше чем в 2020 году", - проинформировал эксперт.

Отмечается, что в 2021 году Украина больше всего (484 млн долл.) потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных.

Различных пищевых продуктов, экстрактов и концентратов закупили на 402 млн долл.

Поставки из Европы табака и изделий из него увеличились по сравнению с 2020 годом на 17% – до 377 млн долл.

"Второй год подряд относительно значительную долю (8%) в отечественном импорте из ЕС заняли молокопродукты. Их завезли из-за границы на сумму 335 млн долл., что на 20% превысило показатель 2020 года. При этом объемы зарубежных закупок различных сыров увеличились с 207 млн долл. в 2020 году до 251 млн долл. в прошлом году", - отметил Пугачев.

По его словам, остатков и отходов, продуктов для кормления животных закупили на 289 млн долл., шоколада - на 262 млн долл., готовых продуктов из зерна - на 252 млн долл., мяса вместе с субпродуктами - на 203 млн долл.

Импорт агропродукции:

В 2021 году Украина импортировала агропродукции на 8,2 млрд долларов, что на 19% больше, чем в 2020 году.