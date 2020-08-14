Кличко отказывается закупать украинские трамваи, несмотря на подтверждение их качества - блогер

По словам блогера, мэр Киева оправдывался тем, что мол, трамваи Pesa надежные, а наши все время ломаются.

Мэр Киева Виталий Кличко принципиально отказывается закупать для Киева украинские трамваи, отдавая предпочтение польским.

Такая позиция городского главы должна стать предметом для изучения НАБУ, заявил блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов.

“Все знают, что я фанатичный сторонник локализации производства в Украине. И чем более сложное и наукоемкое производство - тем лучше. Я не хочу, чтобы украинские инженеры ехали в Польшу на клубнику. Я хочу, чтобы мы производили серьезную продукцию тут. Это рабочие места, это Пенсионный фонд, это налоги на армию, медицину и будущее. И я ... огорчаюсь, когда сталкиваюсь с обратными примерами”, - написал Сазонов.

В качестве примера он привел производимые на заводе “Южмаш” трамваи “Татра-Юг”.

“Итак, в Украине есть известный завод “Южмаш”. Находится он в Днепре и, в числе прочей интересной продукции, производит трамваи “Татра-Юг”. Возможно, вы о них не слышали, но зато с ними знакомы за рубежом. И с удовольствием их покупают. Да, украинские трамваи выигрывают тендеры в Европе. По цене и качеству обгоняют местных. И не только в Европе. Что можно считать подтверждением того, что наши трамваи - надежные, комфортные и современные”, - подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что еще в 2017 году компания выиграла тендер на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов в Египет. А буквально на днях победила в тендере на уже 17 25-метровых вагонов в Румынию. Причем, “Татра-Юг” выиграла в конкурсе, где среди прочих участвовала польская Pesa.

“Молодцы. Респект. Даже на внешних рынках конкурируют успешно. Казалось бы - на внутреннем вообще нет проблем. Не угадали. Есть. В 2018 году “Татра-Юг” выиграла тендер на поставку 10 трамваев Киеву, однако по состоянию на июль прошлого года город купил только один трамвай. Это даже стало причиной для звонка президента Зеленского мэру Кличко - помните?” - отметил политолог.

По его словам, Кличко потом оправдывался, мол, трамваи Pesa надежные, а наши все время ломаются.

“Но как это соотносится с тем, что “Татра-Юг” выигрывает у Pesa тендеры? В Европе признают, что наши трамваи - лучше... а мэр Украинской (!!!) столицы предпочитает создавать рабочие места в Польше. Ну, наши рабочие и инженеры из Днепра в перспективе туда и переедут, надо полагать. Раз их квалификация тут не нужна. Получается, Кличко принципиально не хочет поддерживать отечественного производителя, раз категорически отказывается закупать для Киева украинские трамваи. Интересно только, на чем основывается такая “принципиальность” и нет ли здесь повода для антикоррупционного расследования? Я бы на месте НАБУ обратил на эти факты пристальное внимание. Ну не верю я, что украинский завод выигрывает тендер в ЕС по цене и качеству, но проигрывает дома. Это противоречит логике, - констатировал Кирилл Сазонов.

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