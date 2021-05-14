Решение об изменениях тарифа на проезд в общественном транспорте будет приниматься с учетом мнения киевлян, заверил Поворозник.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что процесс изменения тарифа на проезд в коммунальном общественном транспорте продолжается два-три месяца и окончательное решение будет принято после тщательного анализа расчетов, предоставленных перевозчиками.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Вчера были заявления в части повышения тарифа киевскими перевозчиками, коммунальными предприятиями "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" сделаны соответствующие расчеты - 21 и 25 гривен. Эти документы на сегодняшний день передаются в департаменты транспорта и экономики, и будет сделан подробный анализ этих расчетов и после этого будут приниматься те или иные решения", - заявил он.

По словам Поворозника, изменение тарифа является достаточно длительным - это процесс двух-трех месяцев, это процесс общественных обсуждений, он публичный.

"Это будет обсуждаться перед тем, как будут вноситься те или иные изменения по стоимости тарифа", - отметил он.

"Из анализа ситуации той, которая есть на коммунальных предприятиях, будут приниматься те или иные решения, и я точно скажу, что они будут приниматься с учетом мнения киевлян, в том числе. Мы понимаем сложную экономическую ситуацию, которая есть не только на предприятиях транспорта, а также сложную ситуацию и у киевлян в первую очередь, связанную с пандемией ... будем находить какую-то золотую середину", - добавил первый заместитель председателя КГГА.

Что этому предшествовало

13 мая трудовые коллективы транспортных коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" заявили о том, что просят столичную власть повысить тариф на проезд.

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят мэра Виталия Кличко и депутатов Киевсовета немедленно решить вопрос и поддержать предприятия.

Одним из путей решения проблемы транспортники видят увеличение действующего тарифа на перевозку пассажиров.

В метрополитене отмечают, что на 2021 год экономически обоснованным является тариф в размере 21,05 грн, в "Киевпастрансе" - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.

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Автор: Константин Гончаров