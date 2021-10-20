В КГГА указали, что еще летом во многих крупных городах Украины выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

Власти Киева готовят повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Однако стоимость проезда еще не сформировали.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, говорится на сайте КГГА.

По его словам, КГГА вынуждена пойти на такой "непопулярный шаг" ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков.

"Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает: загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру по повышению тарифа", - сказал он.

КГГА ожидает предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда.

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Автор: Яна Ставская