В Украине резко упали перевозки пассажиров и грузов

Грузооборот транспорта за указанный период уменьшился на 19,9%, а пассажирооборот - на 51,6%.

Транспортные предприятия Украины в январе-мае 2020 года сократили перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 16,5% - до 229 миллионов тонн, а перевозку пассажиров также - на 43,7%, до 1,012 миллиарда человек.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, грузооборот транспорта за указанный период уменьшился на 19,9% – до 112,7 миллиарда тонн/км, а пассажирооборот - на 51,6% – до 20 миллиардов пасс./км.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, транспортные предприятия Украины в 2019 году увеличили перевозку грузов по сравнению с 2018 годом на 8% – до 674,5 миллиона тонн, а перевозку пассажиров сократили на 4% - до 4,26 миллиарда человек.

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