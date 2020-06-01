На украинские пути вернулись электрички: сколько и где запустили

Отмечается, что по состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решения об ослаблении карантина в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.

Акционерная компания "Укрзализныця" 1 июня начала первый этап восстановления курсирования пригородных поездов и возобновила движение 439 пригородных поездов.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, с 1 июня в филиале "Донецкая железная дорога" начнут курсировать 38 поездов, "Львовская железная дорога" - 30 поездов, "Одесская железная дорога" - 84 поезда, "Южная железная дорога" - 156 поездов, "Приднепровская железная дорога" - 22 поезда, "Юго-Западная железная дорога" - 109 поездов.

"Призываем пассажиров осознавать и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм", - цитирует пресс-служба и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

Отмечается, что по состоянию на 1 июня "Укрзализныця" еще не получила решение об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Ривненской и Черновицкой областях.

"В Хмельницкой области имеется разрешение на курсирование только в двух направлениях: Жмеринка - Гречаны и Хмельницкий – Волочиск", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров Украины, назначение пригородных поездов осуществляется в соответствии с принятыми решениями региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по каждой области отдельно.

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