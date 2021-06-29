По данным OpenDataBot, количество нарушений, зафиксированных камерами, за год снизилось.

Водители уплатили почти 260 млн грн штрафов за год работы в Украине систем автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые были установлены в июне 2020 года в Киеве и на дорогах государственного значения.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot.

Читайте такжеВ Киеве запустят автофиксацию нарушений правил парковки

При этом отмечается, что количество нарушений, зафиксированных камерами, за год снизилось.

"Если за первый месяц было 425 тыс. нарушений, то сейчас это число не превышает 112 тыс.", - сказано в сообщении.

В то же время, на аварийность на дорогах нововведение не повлияло, в частности Киев и область остаются абсолютными лидерами по количеству ДТП. В 2020 году их было зафиксировано 53 тыс. 874, тогда как в 2019 году их было 53 тыс. 134.

При этом, по данным OpenDataBot, количество аварий с пострадавшими уменьшается.

"Так, например, количество ДТП с пострадавшими в Киеве уменьшилось на 3,5%, а с погибшими - почти на 11,6%. Правда, часть областей, в которых камеры установлены не были, имеют похожую динамику", - сказано в сообщении.

В других областях рост количества ДТП также незначительный, а во Львовской, Николаевской и Кировоградской областях, согласно данным OpenDataBot, количество ДТП даже уменьшилось.

Автофиксация нарушений ПДД

С 1 июня 2020 года в «пилотном режиме» в столице и Киевской области работают 48 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения, с помощью которых выявляют водителей, превышающих скорость движения. Также камеры планировали установить в местах повышенной аварийности и концентрации ДТП, на дорогах государственного значения и во всех областных центрах.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилась в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

К 2024 году на украинских дорогах планируют установить 1,5 тыс. стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец