Еще несколько лет назад термин "дешевый электромобиль" казался более чем противоречивым, однако сейчас ситуация несколько изменилась.

Британские эксперты составили список относительно недорогих, но удобных и надежных электрических авто. С ним можно ознакомиться на официальном сайте журнала Autocar.

По мнению специалистов, еще совсем недавно цены на электрокары были слишком высокими, а запаса хода часто не хватало, из-за чего такие авто просто не стоили своих денег. Однако технологии не стоят на месте и сейчас ситуация несколько изменилась.

На вершину нового рейтинга Autocar поставил Cupra Born от SEAT Cupra S.A.U. ("дочка" компании SEAT). Автомобиль получил 4,5 звезд из 5, что является лучшим показателем в списке.

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По мнению специалистов, Cupra Born предлагает интересное сочетание практичности и удовольствия от вождения. Автомобиль демонстрирует "спортивный характер" и при этом не отказывается от комфорта езды, шумоизоляции и энергоэффективности.

ТОП-10 лучших бюджетных электрокаров:

Cupra Born - 4,5;

Hyundai Kona Electric - 4;

MG 4 EV - 4;

Citroën ë-C3 - 4;

Vauxhall Corsa Electric - 4;

Kia Niro EV - 4;

Mini Cooper E - 4;

Renault Megane E-Tech Electric - 3,5;

Fiat 500e - 3,5;

Tesla Model 3 RWD - 3,5.

Мир электромобилей - последние новости

Недавно специалисты рассказали, что нужно знать перед покупкой подержанного электрического автомобиля. Среди прочего эксперты советуют проверить аккумулятор авто. Также они отмечают, что EV имеют тенденцию к более быстрому износу шин, а значит лучше проконтролировать этот вопрос.

Напомним также, что ранее были названы самые популярные электромобили в Украине. Среди новых авто наибольшей популярностью в сентябре пользовались, в частности, Zeekr 001, Volkswagen iD.4 и Honda M-NV.

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