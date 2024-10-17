Отмечается, что хороший подержанный автомобиль можно выбрать, хоть порой это может быть нелегко.

Подержанные электромобили - одни из самых бюджетных вариантов на рынке. Такие авто имеют ряд преимуществ, но и у них есть свои "минусы"

Эксперты Consumer reports отметили, что надежные и экономичные подержанные электрокары существуют, но есть и существенные минусы, если покупаете электромобиль, которому уже 10 лет или больше. Надежность EV не сравнится с бензиновыми автомобилями или гибридами.

Аккумуляторы электромобилей рассчитаны на длительный срок службы, который гораздо дольше, чем, например, стартерные батареи на авто с бензиновым двигателем, но они не вечны, и их замена довольно дорогая.

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"Реальность такова, что если в итоге вам придется заменить батарею в EV, стоимость может превысить стоимость автомобиля", - говорит Алекс Книзек, заместитель директора по разработке автотестов в Центре автотестов CR.

Какая гарантия на аккумуляторы

Почти все EV имеют гарантию на аккумулятор, которая длится 8 лет или 100 тысяч миль, а также она распространяется на связанные с аккумулятором компоненты, как модуль управления аккумулятором.

Некоторые электрокары, в том числе некоторые модели Tesla, имеют более длительную гарантию, которую можна передавать новым владельцам. Условия гарантии на аккумулятор часто прописываются в руководстве пользователя автомобиля.

Надежны ли подержанные аккумуляторы

Опрос владельцев показывает, что надежность большинства старых EV ниже среднего и что даже новые EV отстают от бензиновых автомобилей и гибридов. Жалобы касались электропривода, зарядки и батарей. Во многом это связано с тем, что на отработку ошибок в новых технологиях часто уходит несколько лет. Хорошая новость заключается в том, что EV требуют меньше планового технического обслуживания, чем авто с бензиновыми двигателями.

Как проверить аккумулятор подержанного авто

Батареи всех EV со временем теряют запас хода. Для авто с большим запасом хода это не страшно, но это может серьезно снизить полезность некоторых старых EV с небольшим запасом хода, таких как Ford Focus Electric, Mitsubishi i-MiEV, 2014-2018 Mercedes B Class и 2011-2014 Nissan Leaf.

Также важно следить за состоянием батареи, если вы покупаете авто, у которого заканчивается гарантия на аккумулятор. Самый простой способ - полностью зарядить батарею EV и сравнить показания расчетного запаса хода на приборной панели с первоначальной оценкой. Во время движения убедитесь, что индикаторы дальности поездки и заряда батареи не снижаются.

Проблема с этим методом заключается в том, что на реальный запас хода EV влияет множество факторов. В холодный день расчетный запас может снижаться на 25%. То же самое касается использования дополнительных устройств, как обогреватель, или езды по шоссе.

На что еще следует обратить внимание

EV имеют тенденцию к более быстрому износу шин, чем обычные авто. Кроме того, некоторые ранние электрокары были проданы в небольшом количестве и могут иметь мало общего с более новыми моделями, что усложнит поиск запчастей и квалифицированных специалистов.

Также некоторые старые EV используют для связи сотовые сети, которые сейчас уже не работают, поэтому сложно планировать зарядку, регулировать климат-контроль или проверять уровень заряда батареи дистанционно.

Ранее УНИАН назвал "главную причину", почему автолюбители не покупают электромобиль.

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