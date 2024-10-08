Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тысячи электромобилей.

В течение сентября украинский автопарк пополнили 4289 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно сентября прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%, сообщает "Укравтопром".

При этом доля новых машин в регистрациях BEV увеличилась и составила 21%, против 18% в прошлом году.

Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 4157 машин. Из них 870 новых автомобилей и 3287 подержанных авто.

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ТОП-5 новых электромобилей месяца:

Zeekr 001 - 109 авто;

Volkswagen iD.4 - 103;

onda M-NV - 102;

BYD Song Plus - 91;

Nissan Ariya - 74.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 440;

Tesla Model 3 - 325;

Tesla Model Y - 310;

Volkswagen e-Golf - 196;

Hyundai Kona - 179.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тысячи единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у", - говорится в сообщении.

Украинский рынок авто - последние новости

В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Средний возраст подержанных машин тогда составлял более 9 лет.

В сентябре наибольшей популярностью на украинском рынке новых авто пользовался бестселлер Renault Duster.

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