В течение сентября украинский автопарк пополнили 4289 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно сентября прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%, сообщает "Укравтопром".
При этом доля новых машин в регистрациях BEV увеличилась и составила 21%, против 18% в прошлом году.
Отмечается, что основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто - 4157 машин. Из них 870 новых автомобилей и 3287 подержанных авто.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- Zeekr 001 - 109 авто;
- Volkswagen iD.4 - 103;
- onda M-NV - 102;
- BYD Song Plus - 91;
- Nissan Ariya - 74.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 440;
- Tesla Model 3 - 325;
- Tesla Model Y - 310;
- Volkswagen e-Golf - 196;
- Hyundai Kona - 179.
"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 39,9 тысячи единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у", - говорится в сообщении.
Украинский рынок авто - последние новости
В прошлом месяце отечественный автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Средний возраст подержанных машин тогда составлял более 9 лет.
В сентябре наибольшей популярностью на украинском рынке новых авто пользовался бестселлер Renault Duster.