Наиболее безопасный день для пешеходов и водителей - воскресенье.

Самое большое количество дорожно-транспортных происшествий в Украине происходит по пятницам. А наиболее безопасный день для пешеходов и водителей - воскресенье.

Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ на своей странице в Facebook.

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Согласно статистике патрульной полиции Украины, за одиннадцать месяцев 2020 года в пятницу произошло более 24,7 тысяч ДТП. В общей сложности в течение 2020 года произошло 150 267 дорожных происшествий, из которых:

в понедельник – 21 450,

во вторник - 22 432,

в среду - 22 860,

в четверг - 22 449,

в пятницу - 24 749,

в субботу - 19 973,

в воскресенье – 16 354.

Таким образом самые безопасные дни для автомобилистов в Украине - это выходные. В воскресенье происходит минимальное количество ДТП.

В прошлом году за аналогичный период времени случилось меньше аварий - 144 760. Но и в 2010 году самое большое количество ДТП происходило по пятницам, а самое меньшее - по воскресеньям.

Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые въехали на своих авто на территорию Украины, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

По состоянию на 2 декабря сообщалось, что за две недели 70 иностранцев получили постановления о штрафах.

8 декабря 2020 года в Киеве начала работу камера автоматической фиксации нарушений ПДД, которая регистрирует движение по полосе общественного транспорта.

17 декабря 2020 года в Украине запустили еще одну систему фиксации видеонаблюдения на трассе. Система запущена в Борисполе.

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Автор: УНИАН