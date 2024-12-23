В ноябре украинцы приобрели 822 легковушки, ввезенные из Китая - это на 37% меньше, если сравнивать с прошлогодним ноябрем. Соответствующие данные приводит портал УкрАвтопром.
Абсолютное большинство этих машин (698 единиц) - новые. На подержанные автомобили пришлось только 124 единицы.
На автомобили китайского происхождения пришлось 13% рынка новых легковых авто. Если говорить о подержанных, которые впервые зарегистрировали в нашей стране, то здесь доля "китайцев" составляла менее 1%.
Отметим также, что большая часть авто китайского происхождения были электрокарами (80%.).
ТОП-5 моделей новых легковых авто из Китая:
- Honda X-NV - 99 единиц;
- BYD Song Plus - 91;
- Zeekr 001 - 73;
- Volkswagen ID.4 - 71;
- Audi Q4 e-tron - 35.
ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:
- Tesla Model 3 - 15 единиц;
- Volkswagen ID.4 - 9;
- BAIC EC3 - 9;
- Buick Envision - 7;
- Zeekr 001 - 7.
Рынок электромобилей - последние новости
Ранее сообщалось, что электрические авто установили рекорд продаж - в прошлом месяце показатели составили 1,83 млн единиц. Наибольший вклад в этот рост сделал Китай. В США и Канаде продажи электрических авто также растут, однако гораздо более медленно.
Для тех, кто желает приобрести новое электрическое авто, эксперты составили список самых надежных электромобилей. В нем присутствуют такие модели как Nissan Leaf, BMW i4 и Renault Megane E-Tech.
Также специалисты отмечают, что автомобили от Tesla за последние несколько лет стали более надежными. Среди моделей американской компании специалисты советуют обратить внимание на бюджетную Tesla Model 3.