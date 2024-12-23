Машины китайского происхождения охватили 13% рынка новых легковых авто.

В ноябре украинцы приобрели 822 легковушки, ввезенные из Китая - это на 37% меньше, если сравнивать с прошлогодним ноябрем. Соответствующие данные приводит портал УкрАвтопром.

Абсолютное большинство этих машин (698 единиц) - новые. На подержанные автомобили пришлось только 124 единицы.

На автомобили китайского происхождения пришлось 13% рынка новых легковых авто. Если говорить о подержанных, которые впервые зарегистрировали в нашей стране, то здесь доля "китайцев" составляла менее 1%.

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Отметим также, что большая часть авто китайского происхождения были электрокарами (80%.).

ТОП-5 моделей новых легковых авто из Китая:

Honda X-NV - 99 единиц;

BYD Song Plus - 91;

Zeekr 001 - 73;

Volkswagen ID.4 - 71;

Audi Q4 e-tron - 35.

ТОП-5 моделей подержанных легковушек из Китая:

Tesla Model 3 - 15 единиц;

Volkswagen ID.4 - 9;

BAIC EC3 - 9;

Buick Envision - 7;

Zeekr 001 - 7.

Рынок электромобилей - последние новости

Ранее сообщалось, что электрические авто установили рекорд продаж - в прошлом месяце показатели составили 1,83 млн единиц. Наибольший вклад в этот рост сделал Китай. В США и Канаде продажи электрических авто также растут, однако гораздо более медленно.

Для тех, кто желает приобрести новое электрическое авто, эксперты составили список самых надежных электромобилей. В нем присутствуют такие модели как Nissan Leaf, BMW i4 и Renault Megane E-Tech.

Также специалисты отмечают, что автомобили от Tesla за последние несколько лет стали более надежными. Среди моделей американской компании специалисты советуют обратить внимание на бюджетную Tesla Model 3.

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