Продажи в Китае выросли на 50%, тогда как в США и Канаде рост составил лишь 16,8%.

Мировые продажи полностью электрических и гибридных авто выросли в ноябре, подскочив более чем на 30% в годовом исчислении и достигнув третьего подряд рекордного показателя.

Об этом со ссылкой на исследовательскую компанию Rho Motion сообщает Reuters. Согласно ее данным, мировые продажи электромобилей выросли в ноябре на 32,3%, до 1,83 млн единиц. Китай продолжает лидировать в этом росте - по состоянию на прошлый месяц на него приходилось почти 70% от общего объема продаж электрических авто.

В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 16,8%, до 0,17 млн. В Европе было продано 0,28 млн - это немного меньше, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го, но на 7,7% больше по сравнению с октябрем. Отметим также, что в других частях мира продажи электромобилей по сравнению с прошлогодним ноябрем практически не изменились.

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По мнению специалистов, рынок электрических авто испытывает "радикальную трансформацию", поскольку растущее производство в КНР становится вызовом для автопроизводителей в других частях мира.

Напомним, ранее ЕС уже ввел повышенные пошлины на китайские электрические авто, из-за чего Пекин призвал автопроизводителей отказаться от крупных инвестиций в европейские страны.

Украинский рынок электромобилей

Ранее сообщалось, что в ноябре автопарк Украины пополнили 3742 электрические авто (BEV). Таким образом, по сравнению с ноябрем прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 13%.

Среди новых электрокаров наиболее популярными в нашей стране стали Honda M-NV, BYD Song Plus и Zeekr 001. Если говорить об импортируемых подержанных электрических авто, то здесь лидерами оказались Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Tesla Model Y.

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