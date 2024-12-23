Список авто, которые точно нужно вычеркнуть из списка.

Множество хороших автомобилей легко могут проехать сотни километров и при этом остаться в хорошем состоянии. Любой автомобиль рано или поздно подвергается определенному износу, однако некоторые модели требуют более частого ремонта. Из-за этого они становятся менее практичными, особенно к тому времени, когда вы выходите на пенсию.

К примеру, есть список из некоторых европейских авто, которые лучше избегать, когда вы выходите на пенсию, пишет Go Banking Rates.

Mini Cooper

Mini Cooper может показаться привлекательным на первый взгляд, ведь его цена на новую модель находится на уровне 28 950 долларов. Однако их стоимость ремонта, как правило, выше, чем у большинства других моделей.

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На самом деле, стоимость ремонта Mini Cooper на 30% выше, чем стоимость ремонта средней модели. Кроме того, эти автомобили оснащаются двигателями N14, которые, по словам экспертов, требуют более тщательного обслуживания, чем большинство других моделей.

Кроме того, Mini Cooper не сильно приподнят над землей, поэтому он больше подвержен повреждениям от бордюров, выбоин и мусора.

BMW 3-й серии

Новейшие модели BMW 3 Series уже начинаются с более крутой цены в 45 500 долларов, а топовые — стоят выше 60 000 долларов. Дополнительные опции сделают его еще дороже.

Даже если вы не на пенсии, платить за машину приходится много, но за этот автомобиль при его ремонте придется отдать очень много.

Ремонт старых моделей BMW обходится еще дороже, поскольку необходимые детали со временем становятся менее доступными.

Land Rover / Range Rover

Этот европейский автомобиль печально известен своей ненадежностью. Более того, автомобилисты называют эту модель самым ненадежным подержанным авто. А еще не стоит забывать о ремонте, который может обойтись недешево при таких популярных проблемах, как утечка масла и проблемы с системой охлаждения.

Volkswagen Taos

Volkswagen Taos изначально может показаться отличным вариантом, ведь его цена за новую модель составляет около 25 тысяч долларов. К тому же водители нередко положительно высказываются об этой модели.

Однако эта модель требует более тщательного обслуживания, чем большинство других автомобилей. Упоминаются проблемы с трансмиссией, с отказом задних тормозов и так далее.

Проблемы могут начать проявляться уже после первых десяти тысячах пробега.

Fiat 500e

Электромобили, в целом, сомнительны для пенсионеров. Они не могут проехать много километров, прежде чем им понадобится новая зарядка.

Например, максимальный запас хода Fiat 500e составляет всего около 220 км, поэтому он не подходит для поездок по всей стране. Кроме того, в Fiat 500e не так много места для ног, особенно если ваш рост превышает метро восемьдесят.

Ранее УНИАН сообщал, что названы 6 кроссоверов и внедорожников, которые прослужат дольше других авто. В списке упоминается Honda Pilot, Nissan Pathfinder и другие.

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