Надежнее традиционных авто: названы самые 'неубиваемые' электромобили

В рейтинг вошли 10 электромобилей, которые выходят из строя реже своих конкурентов.

Электромобили становятся популярнее и постепенно вытесняют традиционные автомобили с ДВС. Тем не менее многие автомобилисты сомневаются в том, насколько надежны полностью электрические модели.

Эксперты из What Car? назвали самые надежные современные электромобили. Эти модели выходят из строя реже своих конкурентов.

Рейтинг был составлен на основе масштабного опроса, который эксперты провели совместно со страховой компанией MotorEasy. В нем 29 967 автомобилистов рассказали о том, какие поломки возникали у их автомобилей за последний год.

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Эксперты выделили только электромобили в возрасте до пяти лет. При составлении индивидуального рейтинга надежности каждого автомобиля учитывалось то, какие поломки у него возникали, насколько сложно было их устранить и за какую сумму.

Самые надежные электромобили

10. Polestar 2

Согласно опросу, треть владельцев Polestar 2 сообщила о том, что у их автомобилей возникали поломки за последний год. Отмечается, что чаще всего проблемы были связаны с аккумуляторной батареей, тормозной системой, внутренней отделкой или электрическими системами, которые не связаны с силовой установкой.

Все эти ремонтные работы были проведены за счет производителя, но иногда они длились больше недели, добавили в издании.

9. Tesla Model 3

В издании поделились, что компании Tesla за последние несколько лет удалось сделать свои электромобили гораздо надежнее. Одним из примеров является Model 3, который редко выходит из строя.

Только 27% владельцев Tesla Model 3 рассказали о том, что у их авто возникали поломки за последние 12 месяцев. Проблемы были связаны с кузовом, силовой установкой и подвеской. Эксперты подчеркнули, что ремонт проводился быстро, но иногда владельцам приходилось самостоятельно платить за устранение поломок.

8. MG 5

Всего 21% владельцев MG 5 сообщили о том, что у их автомобилей возникали поломки за последний год. Главной проблемой модели является надежность аккумуляторной батареи. Большая часть ремонтных работ была проведена за счет производителя, но иногда этот процесс занимал много времени.

7. Cupra Born

Согласно опросу, у 26% электромобилей Cupra Born возникали поломки за последние 12 месяцев. Чаще всего они были связаны с информационно-развлекательной системой. К счастью, все ремонтные работы были проведены за счет производителя.

6. BMW i3

Только 9% владельцев BMW i3 рассказали экспертам о том, что у их авто возникали поломки за последний год. Проблемы затронули кондиционер, электронику, которая не связана с силовой установкой, и подвеску. Только 25% ремонтных работ оплатил производитель, из-за чего рейтинг модели был снижен.

5. Volkswagen e-Up

Всего 13% владельцев Volkswagen e-Up сообщили о том, что у их автомобилей возникали поломки за последние 12 месяцев. Все ремонтные работы были проведены за счет производителя.

3. Renault Megane E-Tech

Согласно опросу, у 14% электромобилей Renault Megane E-Tech возникали поломки за последний год. Чаще всего они были связаны с электроникой, отделкой интерьера, информационно-развлекательной системой и подвеской. Всем опрошенным водителям не пришлось платить за ремонт своих авто.

3. BMW i4

BMW i4 разделил третье место в рейтинге с Renault Megane E-Tech. Немецкая модель ремонтировалась быстрее и все работы были проведены бесплатно.

В издании поделились, что 27% владельцев BMW i4 сообщили о том, что у их автомобилей возникали поломки за последние 12 месяцев. Чаще всего проблемы были связаны с отделкой интерьера.

2. Nissan Leaf

Всего 11% владельцев Nissan Leaf рассказали о том, что у их авто возникали поломки за последний год. Все они оказались незначительными и были исправлены в краткие сроки. Тем не менее иногда владельцам модели приходилось платить за ремонт.

1. MINI Electric/Cooper SE

Только 5% владельцев MINI Electric сообщили экспертам о том, что у их авто возникали поломки за последние 12 месяцев. Проблемы были связаны с силовой установкой и аккумуляторной батареей, но ремонт проводился быстро и за счет производителя.

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