Лидером рынка среди новых бензиновых машин в октябре стал Renault Duster.

Украинцы продолжают отдавать предпочтение легковушкам, которые имеют бензиновые ДВС. Об этом сообщает портал УкрАвтопром.

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС - это на 19% меньше, чем в октябре прошлого года.

Уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых авто. Если в октябре 2023-го они охватывали 45% рынка, то сейчас этот показатель составляет лишь 36%.

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Лидером в этом сегменте довольно предсказуемо оказался Renault Duster. Также сохраняется высокий спрос на японские авто.

ТОП-5 новых автомобилей с бензиновыми двигателями:

Renault Duster - 249 единиц;

Suzuki SX4 - 109;

Mazda CX-5 - 108;

Hyundai Tucson - 103;

Kia Sportage - 94.

Если говорить об импортированных подержанных легковушках, то здесь также занимают лидерские позиции авто с бензиновыми двигателями. По итогам прошлого месяца на них пришлось 46% рынка.

ТОП-5 импортируемых подержанных авто с бензиновыми двигателями:

Volkswagen Golf - 661 единица;

Renault Mégane - 326;

Audi Q5 - 324;

Škoda Octavia - 316;

Volkswagen Tiguan - 309.

Какой автомобиль выбрать - советы специалистов

Недавно специалисты назвали лучшие автомобили для каждой из возрастных групп. Так, они советуют молодежи обратить внимание на Honda Civic, в то время как пенсионерам подойдет Subaru Outback.

Напомним также, что ранее эксперты назвали 4 подержанных машины, которые станут лучшим выбором для пожилых людей. Среди них такие модели как Toyota Camry и Kia Telluride.

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