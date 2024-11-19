Украинцы продолжают отдавать предпочтение легковушкам, которые имеют бензиновые ДВС. Об этом сообщает портал УкрАвтопром.
В прошлом месяце украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС - это на 19% меньше, чем в октябре прошлого года.
Уменьшилась и доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых авто. Если в октябре 2023-го они охватывали 45% рынка, то сейчас этот показатель составляет лишь 36%.
Лидером в этом сегменте довольно предсказуемо оказался Renault Duster. Также сохраняется высокий спрос на японские авто.
ТОП-5 новых автомобилей с бензиновыми двигателями:
- Renault Duster - 249 единиц;
- Suzuki SX4 - 109;
- Mazda CX-5 - 108;
- Hyundai Tucson - 103;
- Kia Sportage - 94.
Если говорить об импортированных подержанных легковушках, то здесь также занимают лидерские позиции авто с бензиновыми двигателями. По итогам прошлого месяца на них пришлось 46% рынка.
ТОП-5 импортируемых подержанных авто с бензиновыми двигателями:
- Volkswagen Golf - 661 единица;
- Renault Mégane - 326;
- Audi Q5 - 324;
- Škoda Octavia - 316;
- Volkswagen Tiguan - 309.
Какой автомобиль выбрать - советы специалистов
Недавно специалисты назвали лучшие автомобили для каждой из возрастных групп. Так, они советуют молодежи обратить внимание на Honda Civic, в то время как пенсионерам подойдет Subaru Outback.
Напомним также, что ранее эксперты назвали 4 подержанных машины, которые станут лучшим выбором для пожилых людей. Среди них такие модели как Toyota Camry и Kia Telluride.