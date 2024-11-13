Эксперты проанализировали такие показатели как доступность, комфорт, наличие всех необходимых функций и безопасность.

Когда человек уходит на пенсию, близкие нередко покупают ему подарки, например, удочки или кружки для кофе и чая. Эксперты GOBankingRates назвали четыре модели авто, которые идеально подойдут пожилым людям в качестве подарка.

Чтобы выбрать лучшие модели, специалисты проанализировали несколько параметров, в частности, доступность, комфорт и безопасность. Также они подробно рассмотрели дополнительные функции этих авто.

Toyota Camry

Этот автомобиль достаточно вместительный, чтобы быть удобным и практичным для путешествий. В то же время, он достаточно мал, чтобы было удобно передвигаться по узким улицам города и парковаться в труднодоступных местах. Особое внимание специалисты рекомендуют обратить на Camry седьмого поколения.

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Honda Accord

Эта модель считается безопасной, надежной, вместительной, комфортабельной и может проехать значительно более 200 000 миль с базовым обслуживанием. Лучшими Honda Accord специалисты считают модели 2006 и 2007 годов с седьмого поколения и модели 2011 и 2012 годов с восьмого поколения.

Honda CR-V

Эксперты советуют Honda CR-V из-за экономичности, отличной безопасности, просторного салона и много места для груза. Автомобиль универсален и справляется с вызовами так же хорошо, как "большие" внедорожники.

Kia Telluride

Kia Telluride - далеко не самый дешевый автомобиль. Впрочем, в данном случае цена оправдана, ведь модель может похвастаться как прекрасными показателями безопасности, так и большим пространством для пассажиров и груза.

Авто для пенсионеров - что говорят специалисты

Ранее специалисты назвали 9 автомобилей, от которых стоит держаться подальше людям, которые вышли на пенсию. Эксперты советуют избегать, в частности, Nissan Altima, Chevrolet Cruze, Chrysler 300 или 200, Land Rover Range Rover и Chevrolet Suburban.

Некоторые из этих моделей не отличаются надежностью и обслуживание таких авто может оказаться слишком дорогим для пенсионера.

В то же время, тем, кто ищет надежное авто, специалисты советуют обратить внимание на такие модели как Honda Pilot и Subaru Outback. Последняя среди прочего может похвастаться инновационными техническими функциями.

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