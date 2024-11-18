Специалисты советуют молодым людям обратить внимание на Honda Civic, в то время как лучшим выбором для пенсионеров они считают Subaru Outback.

С возрастом люди меняют свой образ жизни, а вместе с ним меняются и критерии выбора автомобиля. Сейчас портал GOBankingRates проанализировал лучшие модели на рынке и назвал те, которые лучше всего подойдут для разных возрастных групп.

Для определения лучших автомобилей GOBankingRates пообщался с Мелани Муссон, экспертом по автомобильной промышленности страховой компании CarInsurance.org. Всего было определено пять автомобилей.

20-летние - Honda Civic

У молодых людей, которые только начинают работать, обычно не хватает денег на обслуживание и ремонт дорогих авто. Им надо выбрать автомобиль, который будет доступным как в плане рыночной стоимости, так и в плане цены ремонта.

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"Людям в возрасте 20 лет нужен надежный бюджетный автомобиль", - говорит Мелани Муссон. Лучшим выбором эксперт считает Honda Civic.

Следует добавить, что аналитики RepairPal оценивают Civic в 4,5 звезд из 5. Они говорят, что средние годовые затраты на ремонт этого автомобиля почти вдвое меньше, чем у других моделей.

30-летние - Toyota 4Runner

Эксперт советует 30-летним покупателям обратить внимание на Toyota 4Runner - классический среднеразмерный внедорожник, производимый компанией Toyota с 1984 года. Среди преимуществ этого автомобиля - долговечность, надежность и вместительность для пассажиров и груза.

40-летние - Kia Telluride

Средний возраст ставит перед человеком новые вызовы, такие как подрастающие дети и пожилые родители. Такие люди тем более не хотят "сюрпризов" от транспортных средств, поэтому лучшим выбором здесь будет Kia Telluride.

"На Telluride предоставляется отличная гарантия от производителя, - говорит эксперт, - Так что у вас будет меньший риск капитального ремонта, за который придется платить, когда ваши дети готовятся к колледжу, и вы сэкономите для них деньги".

50-летние - Tesla Model S

Многие люди, которые достигают 50-ти лет, имеют достаточно денег, чтобы позволить себе быстрый стильный автомобиль. Таким людям стоит обратить внимание на Tesla Model S.

"Настало время роскоши и передовых технологий, - говорит Мелани Муссон. - Электромобиль может быть для вас чем-то новым, но вы привыкнете к нему - и вам не придется покупать бензин".

От 60-ти и старше - Subaru Outback

Пенсионеры обычно отдают предпочтение автомобилям, которые могут похвастаться комфортом, надежностью и практичностью. К тому же им важно, чтобы автомобиль был не слишком дорогим.

Модель от Subaru как нельзя лучше соответствует этим требованиям. "Автомобиль Outback достаточно мал, чтобы пенсионерам было удобно на нем ездить, но достаточно большой, чтобы возить с собой пару внуков", - считает Мелани Муссон.

Какой автомобиль выбрать - другие советы

Напомним, недавно эксперты назвали 4 подержанных автомобиля, которые лучше всего подойдут пенсионерам. По мнению специалистов, пожилым людям стоит обратить внимание на Toyota Camry, Honda Accord, Honda CR-V и Kia Telluride. Эти модели отличаются, в частности, прекрасной надежностью.

А еще раньше эксперты посоветовали тем, кто ищет надежный подержанный автомобиль, обратить внимание на несколько хороших моделей. В частности, на Toyota Land Cruiser, Honda Pilot и Toyota Camry.

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