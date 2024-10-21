На рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%.

Дизельные авто в Украине остаются популярными, хотя спрос на них снизился в сентябре. Всего за месяц украинцы купили 5,7 тысячи авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в августе.

Эксперты "Укравтопром" пишут, что из общего числа авто 1,5 тысячи новых (+16%) и около 4,3 тысячи – подержанные, ввезенных из-за границы (-34%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре прошлого года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст – 10,4 года.

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В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:

Renault Duster - 406 единиц;

Toyota Hilux – 148 ед.;

Volkswagen Touareg – 100;

Skoda Kodiaq – 81;

Mitsubishi L200 - 69.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

Renault Megane – 413 единиц;

Skoda Octavia – 324;

Volkswagen Passat - 279;

Nissan Qashqai – 226;

Volkswagen Golf - 169.

Авторынок в Украине - последние новости

В сентябре украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых авто с бензиновыми ДВС. Лидерские позиции на рынке новых авто с бензиновыми ДВС в сентябре занимал Mazda CX-5 - компактный кроссовер от японской компании Mazda, который производят с 2012-го.

При этом сообщается, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5,7 тысячи новых легковушек, из которых 64% реализовали частным клиентам, а 36% - юридическим лицам.

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