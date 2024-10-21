Дизельные авто в Украине остаются популярными, хотя спрос на них снизился в сентябре. Всего за месяц украинцы купили 5,7 тысячи авто с дизельными двигателями, что на 26% меньше, чем в августе.
Эксперты "Укравтопром" пишут, что из общего числа авто 1,5 тысячи новых (+16%) и около 4,3 тысячи – подержанные, ввезенных из-за границы (-34%). Таким образом, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, против 22% в сентябре прошлого года.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст – 10,4 года.
В ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек попали:
- Renault Duster - 406 единиц;
- Toyota Hilux – 148 ед.;
- Volkswagen Touareg – 100;
- Skoda Kodiaq – 81;
- Mitsubishi L200 - 69.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
- Renault Megane – 413 единиц;
- Skoda Octavia – 324;
- Volkswagen Passat - 279;
- Nissan Qashqai – 226;
- Volkswagen Golf - 169.
Авторынок в Украине - последние новости
В сентябре украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых авто с бензиновыми ДВС. Лидерские позиции на рынке новых авто с бензиновыми ДВС в сентябре занимал Mazda CX-5 - компактный кроссовер от японской компании Mazda, который производят с 2012-го.
При этом сообщается, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5,7 тысячи новых легковушек, из которых 64% реализовали частным клиентам, а 36% - юридическим лицам.