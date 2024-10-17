В прошлом месяце лидером на рынке новых бензиновых авто оказался кроссовер Mazda CX-5.

В сентябре украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС. Об этом сообщил УкрАвтопром.

Если сравнивать с прошлогодним показателем, то это на 20% меньше. Отметим также, что если в сентябре 2023-го бензиновые авто охватывали 46% рынка новых машин, то сейчас этот показатель составляет лишь 37%.

Лидерские позиции на рынке новых авто с бензиновыми ДВС в сентябре занимал Mazda CX-5 - компактный кроссовер от японской компании Mazda, который производят с 2012-го.

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ТОП-5 самых популярных новых авто с бензиновыми ДВС:

Mazda CX-5 - 161 единица;

Škoda Karoq - 135;

Škoda Octavia - 122;

Hyundai Tucson - 109;

Kia Sportage - 108.

Если говорить об импортированных подержанных бензиновых авто, то здесь лидером сентября стал хорошо известный Volkswagen Golf, который давно является одним из самых продаваемых автомобилей в мире.

В целом спрос на импортированные подержанные авто с бензиновыми ДВС в Украине в сентябре упал на 16%, до 7,8 тысячи единиц.

ТОП-5 самых популярных импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС:

Volkswagen Golf - 616 единиц;

Audi Q5 - 373;

Volkswagen Tiguan - 349;

Renault Mégane - 326;

Škoda Octavia - 312.

Автомобильный рынок - последние новости

Недавно специалисты назвали бренды, на которые стоит обратить внимание тем, кто ищет надежное подержанное авто. Лидерами рейтинга стали Toyota и Lexus, а сразу за ними с большим отставанием следует Mazda. Американские бренды Tesla, Dodge и Chrysler заняли лишь 24, 25 и 26 места.

Также напомним, что ранее эксперт по подержанным автомобилям порекомендовал "бюджетный" спортивный седан. Им оказалась одна из моделей BMW.

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