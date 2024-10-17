В сентябре украинский автопарк пополнили 2,1 тысячи новых автомобилей с бензиновыми ДВС. Об этом сообщил УкрАвтопром.
Если сравнивать с прошлогодним показателем, то это на 20% меньше. Отметим также, что если в сентябре 2023-го бензиновые авто охватывали 46% рынка новых машин, то сейчас этот показатель составляет лишь 37%.
Лидерские позиции на рынке новых авто с бензиновыми ДВС в сентябре занимал Mazda CX-5 - компактный кроссовер от японской компании Mazda, который производят с 2012-го.
ТОП-5 самых популярных новых авто с бензиновыми ДВС:
- Mazda CX-5 - 161 единица;
- Škoda Karoq - 135;
- Škoda Octavia - 122;
- Hyundai Tucson - 109;
- Kia Sportage - 108.
Если говорить об импортированных подержанных бензиновых авто, то здесь лидером сентября стал хорошо известный Volkswagen Golf, который давно является одним из самых продаваемых автомобилей в мире.
В целом спрос на импортированные подержанные авто с бензиновыми ДВС в Украине в сентябре упал на 16%, до 7,8 тысячи единиц.
ТОП-5 самых популярных импортируемых подержанных авто с бензиновыми ДВС:
- Volkswagen Golf - 616 единиц;
- Audi Q5 - 373;
- Volkswagen Tiguan - 349;
- Renault Mégane - 326;
- Škoda Octavia - 312.
Автомобильный рынок - последние новости
Недавно специалисты назвали бренды, на которые стоит обратить внимание тем, кто ищет надежное подержанное авто. Лидерами рейтинга стали Toyota и Lexus, а сразу за ними с большим отставанием следует Mazda. Американские бренды Tesla, Dodge и Chrysler заняли лишь 24, 25 и 26 места.
Также напомним, что ранее эксперт по подержанным автомобилям порекомендовал "бюджетный" спортивный седан. Им оказалась одна из моделей BMW.