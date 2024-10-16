В прошлом месяце машины китайского происхождения охватили более 15% рынка новых легковых авто.

В сентябре граждане нашего государства приобрели почти 1,2 тысячи легковушек, ввезенных из Китая. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с сентябрем прошлого года, это на 8% меньше. 911 единиц из всего количества составили новые авто, тогда как 265 единиц - подержанные.

Всего в сентябре машины китайского происхождения заняли 16% рынка новых легковушек. Если же говорить о сегменте подержанных автомобилей, которые впервые регистрировали в Украине, то здесь доля "китайцев" составила лишь 1,6%.

Видео дня

Большинство легковых авто из Китая оказались электрическими - их доля составила 81%. Как среди новых, так и среди подержанных наибольшей популярностью пользовался спортивный электромобиль Zeekr 001 от китайской компании Geely Automobile.

ТОП-5 самых популярных моделей новых авто из Китая:

Zeekr 001 - 109 единиц;

Volkswagen ID.4 - 103;

Honda M-NV - 102;

BYD Song Plus - 102;

Nissan Ariya - 74.

ТОП-5 наиболее популярных моделей подержанных авто из Китая:

Zeekr 001 - 40 единиц;

Volkswagen ID.4 - 26;

Honda M-NV - 24;

Chery eQ1 - 22;

BYD Song Plus - 16.

Автомобильный рынок Украины - что интересного

Недавно специалисты назвали пятерку самых популярных новых авто в частном и корпоративном секторе. В первом случае наибольшей популярностью среди украинцев пользовался кроссовер Toyota RAV4, тогда как юридические лица чаще отдавали предпочтение модели Renault Duster.

А в начале этого месяца эксперты авторынка назвали десятку самых популярных подержанных авто. Как оказалось, чаще всего украинцы покупали Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia.

Вас также могут заинтересовать новости: