Поезд отправляется в 16:30, проезд в эвакуационных поездах бесплатный, в приоритете женщины с детьми.

"Укрзализныця" назначила на сегодня, 14 апреля 2022 года, эвакуационный поезд №233 "Покровск – Чоп", который отправляется в 16:30.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В связи с уменьшением потока пассажиров и учитывая ситуацию в регионе, дополнительные эвакуационные рейсы со станции "Славянск" не запланированы. При этом отправка регулярных поездов №46 на Ужгород (бесплатно), №137 на Хмельницкий (бесплатно) и №91 на Одессу (по билетам) осуществляется с Лозовой. Первый поезд в направлении Ужгорода отправится в 12:00, последний – на Одессу в 19:28", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае увеличения потока дополнительные поезда могут быть назначены диспетчерским расписанием. За этим нужно следить по объявлениям на вокзале.

Как сообщал УНИАН, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал всех жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, так как битва за Донбасс будет тяжелой.

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