Руководитель ОП просит не медлить с эвакуацией, потому что Россия готова продолжать убивать мирных людей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал всех жителей Донецкой и Луганской областей эвакуироваться, потому что битва за Донбасс будет тяжелой.

Об этом Ермак сообщил в Telegram-канале.

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться", - подчеркнул Ермак.

Он поддержал призыв главы Луганской области Сергея Гайдая, чтобы украинцы садились в автобусы для эвакуации и ехали в более безопасные регионы.

"Нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам. Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит", - добавил Ермак.

"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить работу ВСУ по врагу. Не медлите, власть делает все для эвакуации", - подчеркнул Ермак.

Наступление РФ на Донбасс: что известно

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что в течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои. Именно они и определят судьбу следующей фазы войны.

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Президентов Украины и России могут произойти после боевого столкновения на Донбассе, в котором Киев настроен на победу. Эксперты и разведчики подтверждали, что РФ готовит масштабное наступление на Донбасс, а глава Луганской области Сергей Гайдай призывает людей быстрее эвакуироваться в безопасное место.

После этого Арестович заявил, что Россия уже начала наступление на Донбасс идет первый этап. Оккупанты будут пытаться проводить наступление одновременно с севера и с юга, считает советник главы ОП.

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