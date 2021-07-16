Нередко доходит до конфликтов.

Столичные водители прибегают к различным способам "спасения" своего авто от эвакуации в случае неправильной парковки. Не так давно в сети показали видео, как киевлянка не давала эвакуатору забрать автомобиль.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Данное противостояние закончилось тем, что авто выгрузили на землю и вернули владелице. Все из-за того, что она заблокировала на полтора часа движение эвакуатора.

"Полицией совместно с инспекцией по парковке было принято решение разгрузить транспортное средство, но нарушительница получила свой штраф", - сообщила заместитель руководителя инспекции парковки Киева Алина Ярош.

Инспекторы говорят, что подобные ситуации случаются практически еженедельно. Водители, бывает, даже залезают в свое транспортное средство, которое уже загружено на эвакуатор, чтобы не позволить его вывоз на штрафплощадку. А бывало и такое, что в эвакуированных автомобилях впоследствии обнаруживали в салоне домашних животных и даже детей.

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"Два раза были случаи когда в затонированных авто находились дети... Вызвали службу по делам детей, с родителями была проведена беседа", — рассказала Алина Ярош.

Юристы объясняют, что после того, как эвакуатор уже поднял автомобиль с земли, вернуть его владельцу чаще всего придется уже со штрафплощадки. Если же водитель появляется, когда эвакуатор только приехал, шансы не пойти домой пешком еще есть.

"Если правонарушение может быть устранено водителем в максимально короткий срок и он стоит у авто, то инспектор не составляет акт и не осуществляет временное задержание транспортного средства", - пояснил юрист Михаил Алексеенко.

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Автор: Юрий Годован