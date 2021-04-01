В метрополитене напоминают, что спецпропуска не дают права на бесплатный проезд и просят граждан сознательно относиться к определению необходимости поездок.

Киевский метрополитен с 5 апреля, то есть с начала локдауна, будет работать по тому же графику, что и сейчас.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила заместитель начальника КП «Киевский метрополитен» Наталья Макогон.

"Мы с понедельника работаем по тому же графику, по которому работаем и сейчас. То есть в обычном режиме. Если будут какие-то изменения, мы будем сообщать. Но пока с понедельника работаем по тому же графику», - отметила она.

Макогон напомнила, что, как и весь общественный транспорт в городе, с 5 апреля метрополитен будет перевозить пассажиров только по спецпропускам.

"Хочу напомнить, что спецпропуска не дают права бесплатного проезда. Поэтому просим, чтобы люди заранее готовили проездные документы вместе со спецпропусками, чтобы не образовывалось очередей в понедельник», - подчеркнула она.

По словам Макогон, для соблюдения порядка на входах к станциям метро будут усилены группы охраны.

"Нам будет помогать управление полиции, «Муниципальная стража», наша военизированная охрана. Конечно, все будут работать в усиленном режиме. Но, с другой стороны, мы обращаемся к пассажирам с просьбой ответственно, осознанно подойти к необходимости поездок», - отметила заместитель начальника метрополитена.

Локдаун в Киеве

Как сообщал УНИАН, в киеве с 23 марта находится в "красной" зоне эпидопасности, хотя власти города ужесточили карантин с 20 марта.

31 мэр Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в Киеве из-за ухудшения эпидситуации вводят жесткий локдаун, в частности, проезд в общественном транспорте будет осуществляться по спецпропускам. Закроют детсады и начальные классы в школах. Кличко сообщил, что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

Он отметил, что общественный транспорт будет работать исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Кличко сообщил, что ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

В прошлом году во время локдауна метрополитен был закрыт.

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Автор: Инна Андалицкая