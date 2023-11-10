Власти произведут перераспределение налога на доходы физических лиц на нужды обороны государства.

Более 95 миллиардов гривень из дорожного фонда пойдут на потребности обороны и развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"Все средства из дорожного фонда на следующий год (95,2 млрд грн) также будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но и создание новых рабочих мест и поддержка экономики", - отметил Марченко.

Он также отметил, что было принято решение о перераспределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который уплачивают военнослужащие, на нужды обороны государства. По его словам, доходы, полученные от НДФЛ с военных являются публичными, общественными средствами, которые должны распределяться в соответствии с нынешними условиями.

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"Они будут использованы для приближения нашей победы и направлены в специальный фонд госбюджета с их целевым использованием: на производство и закупку морских дронов и БПЛА (43,3 млрд грн), а также 51 млрд грн на внедрение новых технологий в секторе ОПК и для изготовления оружия", - пояснил министр.

Дорожный фонд - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал минимизировать расходы на ремонты дорог в бюджете-2024. По его словам, в резервном фонде есть средства, которые заложены на поддержку дорог и мостов критической инфраструктуры. Он пояснил, что это необходимо для гуманитарных, социальных и военных целей. Это будет финансироваться из резервного фонда по индивидуальным решениям правительства.

"Каждый раз будем смотреть очень внимательно, чтобы не получалось так, что мы занимаемся строительством новых дорог, а нам нужно финансировать производство украинских снарядов", - отметил премьер-министр.

8 ноября Верховная Рада приняла закон о перенаправлении "военного" НДФЛ из местных бюджетов в государственный на нужды оборонно-промышленного комплекса. Таким образом доходы дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны.

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