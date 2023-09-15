Правительство заложило только три миллиарда гривень на зимнее содержание дорог, чтобы предотвратить коллапс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал минимизировать расходы на ремонты дорог в проекте бюджета-2024. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Дорожный фонд невозможно ликвидировать. Он существует, но на самом деле он нулевой. Мы заложили средства на зимнее содержание дорог. Без этого будет коллапс в стране. Три миллиарда гривень на эти вещи заложены", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в резервном фонде есть средства, которые заложены на поддержку дорог и мостов критической инфраструктуры. По его словам, это необходимо для гуманитарных, социальных или военных целей. Это будет финансироваться из резервного фонда по индивидуальным решениям правительства.

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"Каждый раз будем смотреть очень внимательно, чтобы не получалось так, что мы занимаемся строительством новых дорог, а нам нужно финансировать производство украинских снарядов", - добавил премьер-министр.

Тендеры на ремонт дорог во время войны

После первых месяцев полномасштабной войны правительство приостановило капитальные расходы на ремонт дорог, однако дорожные заказчики успели наверстать упущенное, как только ограничение было отменено.

Так, в этом году киевские власти выделили на строительство кольцевой дороги, которая ремонтируется ежегодно, 872 миллиона гривень. Для сравнения, эта сумма почти соответствует финансированию ремонтов тех же отрезков Окружной дороги за предыдущие пять лет с 2018 по 2022 год.

Также в августе стало известно, что на Закарпатье планировалось отремонтировать поселковую дорогу, потратив на это более 595 млн гривень. Речь шла о капитальном ремонте автомобильной дороги общего пользования местного значения Ясиня-Черная Тиса протяженностью 7,6 км.

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