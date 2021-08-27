Среди организаторов сделки – гражданин РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну масштабную коррупционную схему в АО "Укрзализныця": дельцы поставляли для подвижного состава некачественные комплектующие, составляющие которых изготовлены на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, среди организаторов сделки – гражданин РФ.

По предварительным выводам экспертов, продукция не соответствует техническим условиям эксплуатации и могла привести к повреждению контактной сети "Укрзализныци", стоимость которой составляет более 3 млрд грн.

При этом, для получения "прибыли", участники схемы искусственно завышали стоимость товара в 10 раз. Дельцы делали это под видом закупки запчастей, произведенных из "инновационного материала".

Читайте такжеПравительство выбрало победителя конкурса на должность руководителя "Укравтодора"Установлено, что гражданин РФ совместно с чиновниками госпредприятия наладили коррупционный механизм приобретения запчастей для подвижного состава. Закупку товара они осуществляли через подконтрольную россиянину коммерческую структуру в Киеве.

Сейчас в рамках уголовного производства на выявленную продукцию наложен арест.

Напомним, что пассажирскими перевозками "Укрзализныци" будет управлять один из крупнейших железнодорожных операторов Европы немецкая компания Deutsche Bahn Engineering & Consulting.

Автор: Лидия Селезнева