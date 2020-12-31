Движение транспорта возле метро согласовано с расписанием прохождения последних поездов.

Киевская городская государственная администрация обнародовала перечень маршрутов наземного общественного транспорта, который будет работать на 2 часа дольше в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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В частности, продлено движение: автобусов - №№17, 20, 21, 23, 33-Т, 37, 46, 48, 51, 55, 69, 72, 99, 101, 102, 104, 114, 115; троллейбусов - №№3, 8, 12, 16, 18, 24, 26, 30, 37, 38, 41, 42, 50-К; трамваев - №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28.

Подробное расписание последних отправлений маршрутов доступно на сайте КП "Киевпастранс" по ссылке.

Работа общественного транспорта в Киеве в ночь 31 декабря

В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 2:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе. Движение транспорта возле метро согласовано с расписанием прохождения последних поездов.

На станции "Золотые ворота" 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться к Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

На станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан Незалежности" 31 декабря, 1 и 7 января также возможно ограничение входа, чтобы избежать давки на платформах.

Столичный фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

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Автор: Юлия Петриченко