По сравнению с прошлогодним маем, регистрации в сегменте грузовых авто увеличились вдвое.

В мае на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 955 авто, что является лучшим результатом за последние 15 месяцев.

Как сообщает "Укравтопром", по сравнению с прошлогодним маем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились вдвое, а относительно апреля этого года – на 2,6 процента.

ТОП-5 популярных марок: Renault - 327 ед.; Volkswagen - 81 ед.; Mercedes-Benz - 66 ед.; Citroen - 66 ед.; Peugeot - 52 ед.

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Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4 тыс. 122 новые машины, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рынок авто в Украине

По результатам первых четырех месяцев с начала этого года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине оказались город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек продемонстрировали: Львовская обл. - 6 тыс. 116 шт.; Винницкая обл. - 4 тыс. 46 шт.; г. Киев - 3 тыс. 830 шт.; Ровенская обл. - 3 тыс. 219 шт.; Днепропетровская обл. - 3 тыс. 206 шт.

В ТОП-10 новых авто, популярных в мае 2023 года, вошли: Renault Duster - 472 ед.; Toyota RAV-4 - 253 ед.; Toyota Corolla - 172 ед.; Volkswagen ID.4 - 168 ед.; Hyundai Tucson - 155 ед.; Mazda CX5 - 137 ед.; Nissan Qashqai - 109 ед.; Suzuki Vitara - 109 ед.; Dongfeng Honda M-NV - 107 ед.; Volkswagen Touareg - 104 ед.

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