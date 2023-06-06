Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, составляет 11 лет.

Украинский автопарк за май пополнился почти 15,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 0,3% больше, чем в апреле.

Как сообщает пресс-служба "Укравтопрома", наибольшую долю в этом сегменте авторынка, как и в предыдущем месяце, занимают бензиновые авто – 45%. После чего идут: дизельные – 36%; электромобили – 12%; авто с ГБО – 5%; гибриды - 2%.

Топ-10 самых популярных моделей месяца выглядит следующим образом: 1. Volkswagen Golf – 1 тыс. 333 ед.; 2. Renault Megane - 1 тыс. 230 ед.; 3. Škoda Octavia - 840 ед.; 4. Volkswagen Passat - 694 ед.; 5. Ford Focus - 403 ед.; 6. Nissan Leaf - 388 ед.; 7. Nissan Qashqai - 360 ед.; 8. Volkswagen Touran - 326 ед.; 9.Audi A4 - 297 ед.; 10. Škoda Fabia - 294 ед.

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Отмечается, что средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, как и в апреле, составляет 11 лет. При этом самым старым автомобилем является Honda Prelude 1992 года выпуска.

В "Укравтопроме" также сообщили, что всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине прошли 69,9 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за рубежа, что в 3,2 раза больше чем реализация новых автомобилей за тот же период.

Рынок авто Во время войны

В мае на украинском рынке новых коммерческих грузовых автомобилей было реализовано 955 авто, что является лучшим результатом за последние 15 месяцев. По сравнению с прошлогодним маем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились вдвое, а относительно апреля этого года – на 2,6 процента.

Топ-5 популярных марок: Renault-327 ед.; Volkswagen-81 ед.; Mercedes-Benz-66 ед.; Citroen-66 ед.; Peugeot-52 ед. Всего с начала 2023 года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4 тыс. 122 новые машины, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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