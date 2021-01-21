В настоящее время на большинстве пассажирских лайнеров за управление самолетом отвечают два пилота, которые должны находиться в кабине постоянно.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рассматривает возможность сокращения экипажей пассажирских самолетов.

Об этом сообщает Flightglobal.

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Как пишет издание, специалисты рассматривают несколько вариантов, один из которых предусматривает возможность управления самолетом только одним пилотом на крейсерском участке маршрута. По другому варианту, один пилот сможет вести самолет полностью самостоятельно от взлета до посадки.

В настоящее время на большинстве пассажирских лайнеров за управление самолетом отвечают два пилота, которые должны находиться в кабине постоянно. Один из пилотов в полете может выйти из кабины, если это требуется для выполнения каких-либо летных операций или по нужде. При этом на время отлучки второго пилота в кабину приглашается бортпроводник.

По словам исполнительного директора EASA Патрика Кая, эти правила безопасности полетов можно несколько смягчить, разрешив одному из пилотов во время крейсерского полета покидать кабину, например, для отдыха, оставляя ведение самолета на второго летчика. При этом, как отметил Кай, самолет все же должен иметь дополнительные системы безопасности на случай возникновения какой-либо нестандартной ситуации во время отлучки одного из пилотов.

Искусственный интеллект в авиации

26 ноября 2020 года стало известно о том, что в США создают систему, способную автоматически обрабатывать данные с сенсоров беспилотных летательных аппаратов, управлять этими сенсорами и полетом.

Соответствующий контракт заключили Объединенный центр искусственного интеллекта, подразделение министерства обороны США, отвечающее за разработку и внедрение военных систем искусственного интеллекта с американской компанией General Atomics.

На разработку системы планируется потратить не более 93,3 миллиона долларов.

Согласно контракту General Atomics должна будет установить новую систему искусственного интеллекта на ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper и провести ее летные испытания.

Система должна будет управлять всеми сенсорами беспилотника, включая аппаратуру радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию Lynx с синтезированной апертурой. Система искусственного интеллекта, получившая название Metis, также должна будет отвечать за управление полетом беспилотника.

2 декабря 2020 года американский авиастроительный концерн Boeing провел серию испытаний группы беспилотных летательных аппаратов, с установленными на борту системами искусственного интеллекта.

20 декабря 2020 года военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки (ВВС США) провели первый тестовый полет, в котором обязанности второго пилота исполнил не человек, а программа.

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Автор: УНИАН