Европарламент надеется на подписание в кратчайшие возможные сроки соглашения между Украиной и ЕС об Общем авиационном пространстве.

Европейский парламент (ЕП) призвал Украину открыть свой авиационный рынок для европейских компаний, в том числе лоукостов.

Об этом говорится в резолюции Европарламента о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, принятой европейским органом.

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«Европарламент призывает украинские власти открыть авиационный рынок страны для европейских компаний, в том числе лоукост-компаний», - сказано в резолюции.

Кроме этого, ЕП выразил поддержку планам подписания в кратчайшие возможные сроки соглашения между Украиной и ЕС об Общем авиационном пространстве.

Что этому предшествовало

По словам главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, Украина и Европейский Союз подпишут Соглашение о совместном авиационном пространстве в ближайшее время.

Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиапространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Ранее подписание соглашения было невозможно из-за спора между Великобританией и Испанией относительно Гибралтара, и Украина не имела права самостоятельно принимать любые односторонние решения по данному вопросу. 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».

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Автор: Павел Степанец