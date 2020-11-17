Подписание соглашения ожидается в начале 2021 года.

В Европейской комиссии подтверждают, что ожидают подписания с Украиной соглашения об "открытом небе" в начале 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской комиссии Катарина Матернова сказала во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс".

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"Мы очень рассчитываем также на подписание соглашения по гражданской авиации в начале 2021", - сказала Матернова.

Хронология событий

В марте 2019 года глава делегации по кооперации Украины с ЕС Штефан Шлеунинг сообщил, что сроки подписания соглашения об «открытом небе» между Евросоюзом и Украиной пока не установлены, отметив, что это политический процесс.

Украина на протяжении нескольких лет ведет переговоры с ЕС об общем авиационном пространстве, которое позволило бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины. Вместе с тем подписание соглашения невозможно без решения спора между Великобританией и Испанией касательно Гибралтара, и Украина не имеет права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения в данном направлении.

Вопрос определения этой территории обсуждается европейской и украинской сторонами с июня 2014 года. При этом в остальной части соглашение было парафировано еще в 2013 году.

31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам для подписания соглашения с ЕС об "открытом небе".

10 февраля 2020 года в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что Украина рассчитывает на подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве («едином небе») с Европейским Союзом в ближайшей перспективе.

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Автор: Виталий Саенко