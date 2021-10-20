Мужчина возмутился высокой стоимостью растаможки.

Владелец автомобиля на европейских номерах в знак протеста сжег свою машину. Он возмутился штрафами для "евробляхеров".

Соответствующее видео появилось сегодня вечером на странице организации "Авто Евро сила" в Facebook.

Авторы публикации обвинили нардепа Александра Ковальчука, который якобы прописал в своем законе, что "авто ниже евро 2" не может быть ни растаможено, ни вывезено из Украины".

"Если человек хочет вывезти евробляху за границу, таможенники пишут штраф 170 тысяч гривен. И это несмотря на то, что Ковальчук обещал не более 8500 гривен. То есть это обычный капкан Ковальчука", - говорится в сообщении.

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Автор также утверждает, что человек, желающий растаможить авто стоимостью $500, должен заплатить за растаможку $1000 и еще $500 за брокера+сертификации+документы+сервисный центр МВД. В целом это втрое выше стоимости авто. В противном случае грозит штраф в 170 тысяч гривен, утверждает автор.

"Я протестую, это мой протест власти", - заявил владелец Opel, который сжег его и записал процесс на видео.

Закон о растаможке авто

12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях".

Льготная ставка

Подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акциза

Сумма акциза зависит от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от стоимости.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На какие авто не распространяются законы

на те, что не соответствуют экологическим нормам;

происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора);

ввезены с временно оккупированной территории Украины.

Автор: Виолетта Орлова