Владелец "евробляхи" сжег свое авто / коллаж УНИАН

Владелец автомобиля на европейских номерах в знак протеста сжег свою машину. Он возмутился штрафами для "евробляхеров".

Соответствующее видео появилось сегодня вечером на странице организации "Авто Евро сила" в Facebook.

Авторы публикации обвинили нардепа Александра Ковальчука, который якобы прописал в своем законе, что "авто ниже евро 2" не может быть ни растаможено, ни вывезено из Украины".

"Если человек хочет вывезти евробляху за границу, таможенники пишут штраф 170 тысяч гривен. И это несмотря на то, что Ковальчук обещал не более 8500 гривен. То есть это обычный капкан Ковальчука", - говорится в сообщении.

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Автор также утверждает, что человек, желающий растаможить авто стоимостью $500, должен заплатить за растаможку $1000 и еще $500 за брокера+сертификации+документы+сервисный центр МВД. В целом это втрое выше стоимости авто. В противном случае грозит штраф в 170 тысяч гривен, утверждает автор.

"Я протестую, это мой протест власти", - заявил владелец Opel, который сжег его и записал процесс на видео.

Закон о растаможке авто

  • 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах.
  • 15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях".

Льготная ставка

Подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акциза

  • Сумма акциза зависит от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от стоимости.
  • Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
  • По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

На какие авто не распространяются законы

  • на те, что не соответствуют экологическим нормам;
  • происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора);
  • ввезены с временно оккупированной территории Украины.

Автор: Виолетта Орлова