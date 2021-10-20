Владелец автомобиля на европейских номерах в знак протеста сжег свою машину. Он возмутился штрафами для "евробляхеров".
Соответствующее видео появилось сегодня вечером на странице организации "Авто Евро сила" в Facebook.
Авторы публикации обвинили нардепа Александра Ковальчука, который якобы прописал в своем законе, что "авто ниже евро 2" не может быть ни растаможено, ни вывезено из Украины".
"Если человек хочет вывезти евробляху за границу, таможенники пишут штраф 170 тысяч гривен. И это несмотря на то, что Ковальчук обещал не более 8500 гривен. То есть это обычный капкан Ковальчука", - говорится в сообщении.
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Автор также утверждает, что человек, желающий растаможить авто стоимостью $500, должен заплатить за растаможку $1000 и еще $500 за брокера+сертификации+документы+сервисный центр МВД. В целом это втрое выше стоимости авто. В противном случае грозит штраф в 170 тысяч гривен, утверждает автор.
"Я протестую, это мой протест власти", - заявил владелец Opel, который сжег его и записал процесс на видео.
Закон о растаможке авто
- 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможивания авто на еврономерах.
- 15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях".
Льготная ставка
Подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
Сумма акциза
- Сумма акциза зависит от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от стоимости.
- Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
- По льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.
На какие авто не распространяются законы
- на те, что не соответствуют экологическим нормам;
- происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора);
- ввезены с временно оккупированной территории Украины.