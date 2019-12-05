Отсрочка штрафов для «евробяхеров»: депутаты взялись за исправление неточностей в законодательстве

Рада одобрила изменения в Таможенный кодекс для освобождения от ответственности до 31 декабря за ввоз авто на иностранной регистрации для личного пользования.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым вносятся изменения в Таможенный кодекс Украины для освобождения от ответственности до 31 декабря 2019 года за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией для личного пользования.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятия законопроекта в первом чтении проголосовали 311 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту №2288, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Ковальчук сообщил, что 22 сентября 2019 года вступил в силу Закон Украины, которым временно, до 31 декабря 2019 включительно, лица, ответственные за соблюдение условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита в отношении транспортных средств личного пользования освобождены от ответственности.

«Целью принятия закона было отсрочка применения усиленных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза и перемещении их по этой территории в таможенном режиме транзита, однако в полном объеме эта цель достигнута не была. В связи с этим возникла необходимость во внесении в Таможенный кодекс Украины дополнительных изменений», - сказал он.

Ковальчук отметил, что штраф в размере 170 тыс. грн оставался и многие граждане жаловались на его неподъемные размер.

Согласно пояснительной записке, законопроектом от ответственности освобождаются лица, которые ввозят транспортные средства для личного пользования.

При этом наложение штрафов предусмотрено для лиц, которые ввозят транспортные средства для коммерческого пользования.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым, в частности, к статьям 469, 470 и 481 Таможенного кодекса Украины, внесены изменения, направленные на усиление ответственности за превышение сроков транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией и передачу их в пользование третьим лицам.