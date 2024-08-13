В прошлом месяце было продано 1,35 млн электромобилей.

Глобальные продажи полностью электрических авто и гибридных транспортных средств с возможностью подзарядки выросли в июле на 21% в годовом исчислении благодаря мощному росту в Китае. Об этом сообщает Reuters.

В июле во всем мире было продано 1,35 млн электромобилей – как полностью электрических (BEV), так и гибридных (PHEV). 880 тыс. из этого количества было продано в КНР, где этот показатель вырос на 31% по сравнению с прошлым годом.

Продажи гибридных автомобилей (PHEV) в Китае за первые семь месяцев 2024-го выросли по сравнению с прошлым годом на 70%.

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В Европе наблюдается падение ежемесячных продаж электромобилей, в то время как в Соединенных Штатах и Канаде продажи электромобилей, наоборот, выросли в прошлом месяце на 7,1%.

Украинский рынок – наиболее популярные авто

Ранее эксперты выяснили, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 4,7 тыс. электрических автомобилей. Таким образом, спрос на машины на аккумуляторных источниках питания (BEV) вырос почти на 40%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В пятерку наиболее популярных моделей новых электромобилей попали Honda M-NV, BYD Song Plus, Nissan Ariya, Volkswagen ID.4 и Zeekr 001.

Также в Украине активно раскупают гибридные легковые авто. Среди новых гибридов особой популярностью пользуются Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross и Toyota Camry.

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