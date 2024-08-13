Названы лидеры на рынке гибридных авто / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В июле украинский автопарк пополнили почти 2,4 тыс гибридных легковых автомобилей (HEV i PHEV), что на 56% больше по сравнению с прошлогодним показателем. 57% из этого количества составили новые легковые авто, в то время как в прошлом году этот показатель составил 62%. Наибольшим спросом в данном сегменте пользовалась Toyota RAV4. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

Первая тройка среди новых гибридов выглядит так:

  • Toyota RAV4 345 единиц;
  • Toyota Camry 96;
  • Toyota Yaris Cross 73.

Лидеры среди импортируемых подержанных гибридных авто:

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  • Ford Fusion US 94 единицы;
  • Toyota RAV4 63;
  • Kia Niro 56.

Советы автомобильных экспертов что стоит внимания

Напомним, недавно автомобильный специалист Скотти Килмер посоветовал водителям быть осторожным о покупке подержанных Range Rover Evoque первого поколения из-за возможных проблем с электричеством.

В свою очередь, другой известный эксперт предостерег от покупки подержанных авто, оснащенных двигателями с "мокрым" ремнем. В частности, специалист советует избегать подержанных Peugeot, Citroen и Vauxhall, оснащенных двигателем 1.2 PureTech. В качестве альтернативы можно обратить внимание на Volkswagen Polo.

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