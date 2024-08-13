Среди новых легковушек лидером рынка гибридов оказалась Toyota RAV 4.

В июле украинский автопарк пополнили почти 2,4 тыс гибридных легковых автомобилей (HEV i PHEV), что на 56% больше по сравнению с прошлогодним показателем. 57% из этого количества составили новые легковые авто, в то время как в прошлом году этот показатель составил 62%. Наибольшим спросом в данном сегменте пользовалась Toyota RAV4. Такие данные приводит портал "Укравтопром".

Первая тройка среди новых гибридов выглядит так:

Toyota RAV4 – 345 единиц;

345 единиц; Toyota Camry – 96;

96; Toyota Yaris Cross – 73.

Лидеры среди импортируемых подержанных гибридных авто:

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Ford Fusion US – 94 единицы;

94 единицы; Toyota RAV4 – 63;

63; Kia Niro – 56.

Советы автомобильных экспертов – что стоит внимания

Напомним, недавно автомобильный специалист Скотти Килмер посоветовал водителям быть осторожным о покупке подержанных Range Rover Evoque первого поколения из-за возможных проблем с электричеством.

В свою очередь, другой известный эксперт предостерег от покупки подержанных авто, оснащенных двигателями с "мокрым" ремнем. В частности, специалист советует избегать подержанных Peugeot, Citroen и Vauxhall, оснащенных двигателем 1.2 PureTech. В качестве альтернативы можно обратить внимание на Volkswagen Polo.

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