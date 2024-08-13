В июле украинский автопарк пополнили почти 2,4 тыс гибридных легковых автомобилей (HEV i PHEV), что на 56% больше по сравнению с прошлогодним показателем. 57% из этого количества составили новые легковые авто, в то время как в прошлом году этот показатель составил 62%. Наибольшим спросом в данном сегменте пользовалась Toyota RAV4. Такие данные приводит портал "Укравтопром".
Первая тройка среди новых гибридов выглядит так:
- Toyota RAV4 – 345 единиц;
- Toyota Camry – 96;
- Toyota Yaris Cross – 73.
Лидеры среди импортируемых подержанных гибридных авто:
- Ford Fusion US – 94 единицы;
- Toyota RAV4 – 63;
- Kia Niro – 56.
Советы автомобильных экспертов – что стоит внимания
Напомним, недавно автомобильный специалист Скотти Килмер посоветовал водителям быть осторожным о покупке подержанных Range Rover Evoque первого поколения из-за возможных проблем с электричеством.
В свою очередь, другой известный эксперт предостерег от покупки подержанных авто, оснащенных двигателями с "мокрым" ремнем. В частности, специалист советует избегать подержанных Peugeot, Citroen и Vauxhall, оснащенных двигателем 1.2 PureTech. В качестве альтернативы можно обратить внимание на Volkswagen Polo.