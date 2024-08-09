В июле украинский автопарк пополнили 4787 электромобиля. Спрос на машины аккумуляторных источниках питания (BEV) вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.
Укравтопром пишет, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 17% в прошлом. В основном украинцы регистрировали легковушки - 4684 штук, из них новых – 980, поддержанных – 3704. Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только шесть.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- HONDA M-NV – 239 единиц;
- BYD Song Plus – 127;
- NISSAN Ariya – 118;
- VOLKSWAGEN iD.4 - 88;
- ZEEKR 001 – 69.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- NISSAN Leaf - 529 единиц;
- TESLA Model 3 – 433;
- TESLA Model Y – 419;
- TESLA Model S – 217;
- VOLKSWAGEN e-Golf - 209.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тысячи единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 поддержанные.
Авторынок Украины - последние новости
В Украине вырос спрос на новые автомобили. В июле было зарегистрировано на 20% больше новых легковушек, чем в прошлом году. Если сравнивать с июнем 2024-го, то потребительская активность на автомобильном рынке выросла на 24%.
В прошлом месяце автопарк пополнили 20 тысяч подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Если сравнивать с июлем прошлого года, регистрации таких легковушек увеличились на 6%.