В основном украинцы регистрировали легковушки / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В июле украинский автопарк пополнили 4787 электромобиля. Спрос на машины аккумуляторных источниках питания (BEV) вырос на 38% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Укравтопром пишет, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 21%, против 17% в прошлом. В основном украинцы регистрировали легковушки - 4684 штук, из них новых – 980, поддержанных – 3704. Среди 103 коммерческих электромобилей новыми были только шесть.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

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  • HONDA M-NV – 239 единиц;
  • BYD Song Plus – 127;
  • NISSAN Ariya – 118;
  • VOLKSWAGEN iD.4 - 88;
  • ZEEKR 001 – 69.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • NISSAN Leaf - 529 единиц;
  • TESLA Model 3 – 433;
  • TESLA Model Y – 419;
  • TESLA Model S – 217;
  • VOLKSWAGEN e-Golf - 209.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тысячи единиц автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 поддержанные.

Авторынок Украины - последние новости

В Украине вырос спрос на новые автомобили. В июле было зарегистрировано на 20% больше новых легковушек, чем в прошлом году. Если сравнивать с июнем 2024-го, то потребительская активность на автомобильном рынке выросла на 24%. 

В прошлом месяце автопарк пополнили 20 тысяч подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Если сравнивать с июлем прошлого года, регистрации таких легковушек увеличились на 6%. 

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