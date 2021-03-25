В частности, план предусматривает движение украинской дорожной отрасли к европейским стандартам.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") представило план трансформации дорожной отрасли на 2021-2023 годы, основанный на движении к европейским стандартам.

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Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

В частности, план предусматривает следующие институциональные изменения для предупреждения коррупционных рисков: введение Плана антикоррупционных мероприятий в рамках проекта с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР); перевод всей тендерной документации в электронный формат; создание открытых реестров асфальто- и цементобетонных заводов (АБЗ) и калькулятора расчета опыта подрядчика; либерализация ценообразования от этапа проекта до отчета о выполненных работах.

Отмечается, что параллельно реализуется стратегия улучшения управления качеством, которая предусматривает: обновление подхода к мониторингу дорог; автоматическую приоритизацию ремонтных и строительных работ благодаря системе HDM-4, применение на крупнейших дорожных проектах международно признанных форм договоров, в том числе - FIDIC, NEC и прочих; формирование нормативной базы для применения BIM-технологии в проектировании инфраструктурных объектов.

Что этому предшествовало

Ранее в марте в "Укравтодоре" стартовал антикоррупционный проект, запущенный совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В феврале глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что агентство планирует создать внутри себя акционерное общество, целью которого станет привлечение долгосрочного внешнего финансирования.

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Автор: Павел Степанец