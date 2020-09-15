Кроме того, у Славомира Новака было изъято две квартиры на 2 миллиона злотых и автомобиль марки Land Rover.

Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестные до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска и эксклава Укравтодора Славомир Новак.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых) - всего более 4 миллионов злотых, часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег", - говорится в сообщении.

Что это значит для следствия

Отмечается, что новые доказательства позволили изъятие и других составляющих имущества, которым владел бывший министр. Были изъяты две квартиры стоимостью в 2 миллиона злотых, которые должны были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.

"Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком", - информирует издание.

"Новые доказательства показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" - сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.

Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.

Что этому предшествовало

22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на три месяца.

Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.

Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак возглавлял "Укравтодор".

Он был назначен и.о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.

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Автор: УНИАН