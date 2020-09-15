Следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестные до сих пор имущество, которое скрывал бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска и эксклава Укравтодора Славомир Новак.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.
"Агенты антикоррупционного бюро в ходе следственных действий обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых) - всего более 4 миллионов злотых, часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег", - говорится в сообщении.
Что это значит для следствия
Отмечается, что новые доказательства позволили изъятие и других составляющих имущества, которым владел бывший министр. Были изъяты две квартиры стоимостью в 2 миллиона злотых, которые должны были быть приобретены на деньги, полученные от преступлений, и автомобиль марки Land Rover.
"Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком", - информирует издание.
"Новые доказательства показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор" - сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.
Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.
Что этому предшествовало
- 22 июля районный суд Варшавы постановил задержать Славомира Новака на три месяца.
- Бывший министр транспорта в правительстве Дональда Туска, а затем глава украинского дорожного агентства подозревается в руководстве организованной преступной группой, которая получала выгоду от коррупции.
- Расследование связано с периодом, когда Славомир Новак возглавлял "Укравтодор".
- Он был назначен и.о. главы агентства в октябре 2016 года, а отставку подал в конце сентября 2019 года.
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