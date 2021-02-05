Самым популярным в Украине среди подержанных иномарок в январе стал автомобиль Renault Megane.

Доля бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в общем объеме регистраций "легковушек" в Украине в январе 2021 года составила 82%.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром» на своем сайте.

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«В январе 2021 года на украинские номера перешли 25,6 тыс. иномарок с пробегом, ввезенных из других стран. Это в 4,5 раза больше, чем новых авто, зарегистрированных за тот же период. В результате импортный секонд-хенд в январе занял 82% первичного рынка легковых автомобилей против 80% годом ранее», - сказано в сообщении.

Отмечается, что автомобили старше свыше 10 лет составляют 45% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2021 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлась на машины, выпущенные от 6 до 10 лет назад, и 22% - на относительно новые автомобили (не старше 5 лет).

Самым популярным среди подержанных иномарок в январе стало французское авто Renault Megane. В январе украинцы привезли и зарегистрировали 1 тыс. 577 авто.

На втором месте - Volkswagen Passat, на этом автомобиле свой выбор остановили 1 тыс. 369 автомобилистов.

На третьем месте - автомобиль Skoda Octavia, который предпочли 1 тыс. 287 человек.

Четвертая позиция у Volkswagen Golf – 1 тыс. 176 регистраций.

Замыкает пятерку самых востребованных б/у иномарок — Ford Focus. В январе 986 «фокусов» поменяли свои иностранные номера на украинские.

Что этому предшествовало

В 2020 году доля бывших в употреблении легковых автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в общем объеме регистраций "легковушек" в Украине составила 80%.

«Укравтопром»

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.

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Автор: Павел Степанец