Повреждена инфраструктура "Укрзализныци".

В связи с российскими атаками в Днепропетровской области повреждена инфраструктура "Укрзализныци".

"Из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов", - сообщил в Telegram перевозчик.

Так, поезд №86 Львов - Запорожье отправился из Днепра с задержкой; поезд №72 Львов - Павлоград будет следовать по измененному маршруту через станцию Синельниково-2 вместо станции Самар-Днепровский.

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"Укрзализныця" подготовила резервные тепловозы в регионе на случай необходимости подхватывать поезда.

Отмечается, все задержки оперативно можно смотреть по этой ссылке.

Атака дронов РФ: что известно о ситуации в Днепропетровской области

13 марта силы ПВО Украины уничтожили в Днепропетровской области 11 БПЛА, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Он также проинформировал, что в Днепре повреждены многоэтажки, загорелись гаражи.

По его словам, в городе трое пострадавших из-за вражеской атаки: женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы. Состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Утром громко было и в Синельниковском районе. По словам главы ОВА, там также изуродована инфраструктура. Предварительно, погибших и раненых нет.

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