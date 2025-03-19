Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины: ранены четыре работника

Вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов, сообщили в "Укрзализныце".

Сегодня, 19 марта, Россия во второй раз осуществила атаку по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в своем Telegram-канале.

"Ранены четверо железнодорожников, из них двое - в тяжелом состоянии. Им оказывается медицинская помощь. Предварительно удар нанесен баллистической ракетой. Железнодорожники приложили все усилия, чтобы вражеские удары не повлияли на движение пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Также сегодня под утро враг ударил дронами по энергосистеме железной дороги на Днепропетровщине. Тогда сообщалось об обесточенных участках, но движение поездов курсировало по графику.

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Атаки на Украину - детали

Как сообщал УНИАН, США предложили Украине и России ввести полное 30-дневное перемирие в войне. Киев согласился, но в Москве сказали, что готовы прекратить огонь только по объектам энергетической инфраструктуры.

Ночью 19 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в небе Украины фиксировали около 40 ударных дронов. По его словам, если Путин отвергает перемирие, то мир должен отвергнуть его попытки затянуть войну против Украины.

Ранее, 13 марта, в результате российских атак на Днепропетровщине была повреждена инфраструктура "Укрзализныци".

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