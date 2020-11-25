В своем среднесрочном финансовом планировании компания теперь рассчитывает на убытки в размере до 11 миллиардов евро в течение следующих пяти лет.

Из-за коронавируса немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn, находящаяся в федеральной собственности, движется к рекордным убыткам в 5,6 млрд евро в 2020 году.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Как пишет издание, поезда дальнего следования сейчас используются в среднем только на 20%, региональные поезда - от 55% до 60%.

В этом году Deutsche Bahn несет рекордные убытки в размере 5,6 млрд евро.

За полгода железная дорога сообщила об убытках в 3,7 млрд евро. В своем среднесрочном финансовом планировании компания теперь рассчитывает на убытки в размере до 11 млрд евро в течение следующих пяти лет.

Чтобы компенсировать ущерб, правительство Германии обещало железной дороге увеличить капитал на 5 млрд евро в июньском пакете экономических стимулов. Однако деньги могут поступить только в том случае, если на это даст согласие Еврокомиссия.

Руководство Deutsche Bahn выразило надежду, что средства будут высвобождены в ближайшие недели.

Штрафы за задержки

8 ноября 2020 года немецкая компания DB Netze заявила о том, что в декабре 2020 года запустит схему, по которой железнодорожные предприятия и операторы, управляющие инфраструктурой, будут платить за каждую минуту задержки поездов.

В компании отметили, что такая "схема производительности" будет служить инструментом для устранения задержек, а также улучшения показателей железнодорожных грузовых перевозок в Германии. Подобная схема была запущена в стране год назад для пассажирских перевозок.

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Автор: УНИАН