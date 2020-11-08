Подобная схема уже запущена в Германии для пассажирских перевозок.

Немецкая компания DB Netze в декабре 2020 года запустит схему, по которой железнодорожные предприятия и операторы, управляющие инфраструктурой, будут платить за каждую минуту задержки поездов.

Об этом сообщает RailFreight.

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Как пишет издание, в компании отметили, что такая "схема производительности" будет служить инструментом для устранения задержек, а также улучшения показателей железнодорожных грузовых перевозок в Германии. Подобная схема была запущена в стране год назад для пассажирских перевозок.

Руководитель отдела сборов за доступ к железнодорожным путям в DB Netz Маттиас Фетт объясняет, что для железнодорожных грузовых перевозок существует разделение на "чувствительные" и "нечувствительные" поезда. "Чувствительный поезд" менее точен и с большей вероятностью будет опаздывать, чем "нечувствительный поезд", из-за таких факторов, как тип товара, пункт отправления/прибытия и т. д.

"Например, поезд, отправляющийся из района порта, с большей вероятностью будет задерживается", - поясняет Фетт.

Следовательно, оператор "чувствительного поезда" должен иметь более высокий порог оплаты за задержки. Он начинает платить за минуты задержки, вызванные прибытием в пункт назначения через 30 минут, а для "нечувствительных поездов" этот порог составляет 120 минут.

"Железнодорожное предприятие само определяет, является ли поезд "чувствительным" или "нечувствительным", - добавляет Фетт.

Поминутная оплата зависит от еще одного параметра: связана ли причина задержки, к примеру, с ремонтными работами. Минуты просрочки по причине запланированных ремонтных работ не начисляются. Плата взимается, если ремонтные работы длились дольше запланированного или были незапланированными. Или, если причина задержки не связана с ремонтными работами.

"У нас была очень долгая дискуссия с представителями частных предприятий и с рынком о том, какие стимулы будут работать. Для грузовых перевозок у нас также есть дополнительный параметр: различие между минутами задержки между станциями и минутами задержки в пункте назначения. Схема была разработана специально для отрасли железнодорожных грузоперевозок", - говорит Фетт.

Аварии поездов

2 ноября 2020 года в Роттердаме поезд метро выехал за ограждение и завис на скульптуре «Хвосты китов».

1 августа 2020 года в Португалии с рельсов сошел скоростной поезд.

19 августа 2020 года в Италии с рельсов сошел пассажирский поезд.

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Автор: УНИАН