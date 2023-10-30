Отмечается, что не все продавцы придерживаются установленных стандартов.

В связи с полномасштабным вторжением России в Украине отменили рыночный контроль за качеством бензина, а это означает, что кто угодно может ввезти что угодно и продать, как качественное топливо. Журналисты проверили качество дизельного топлива и бензина на четырех заправках самых популярных в Украинес сетей АЗС.

Специально обученный специалист взял пробы дизтоплива и бензина на четырех самых популярных заправках - WOG, АВИАС, БРСМ, ОККО.

В ходе исследования выяснилось, что одному из образцов достаточно для вспыхивания 46 градусов, что является нарушением нормы, которая установлена на уровне 55 градусов. Таким образом, продавец такого топлива несет угрозу жизни не только своим сотрудникам, но и покупателям. Такое топливо может просто взорваться.

В остальных сетях топливо не опасно, но также не отвечает всем госстандартам.

Начальник отделения испытательного центра, где проводилась экспертиза, Дмитрий Печинка сообщил, что дизель может стать настолько взрывоопасным из-за наличия примесей, которые не свойственные дизельному топливу, возможно остатки бензина.

На словах дизель везут из Европы, но вряд ли оттуда приехал бы столь не качественный продукт, потому что там очень жестко контролируется качество топлива, в том числе и уровень серы. Именно по этому показателю одна из сетей превысила норму в более чем четыре раза – уровень достиг 41,3 мг/кг.

Но низкий уровень серы приводит к быстрому изнашиванию двигателя, поэтому ее необходимо заменить чем-то менее токсичным. Из отобранных образцом двигатель быстрее всего "убьет" топливо из популярной сети WOG.

Согласно результатам исследования бензина ситуация сложнее. В одном из образцов обнаружили заоблачное количество бензола, который очень токсичен. А вот по уровню серы самое безопасное топливо сети АВИАС.

Неожиданный результат – особенно учитывая значительную разницу в стоимости между сетями. WOG и ОККО позиционируют себя как заправки премиум-класса, а вот АВИАС – напротив, занимает нишу "эконом".

Но очевидно – качество горючего не всегда зависит от цены. Некоторые известные сети с высокими ценами продают топливо, не соответствующее стандартам. Зато товар из более дешевых АЗС может превзойти их по качеству.