По мнению экспертов, цена сжиженного газа в рознице имеет потенциал к повышению.

До конца года стоимость автомобильного газа в Украине имеет существенный потенциал для роста.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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По мнению экспертов, цена сжиженного газа в рознице имеет потенциал к повышению до 20-20,2 гривень за литр

"На сегодняшний день цена сжиженного газа в рознице имеет потенциал к повышению до 20-20,2 гривень за литр. Это связано с ростом закупочной цены на границе Украины, который обусловлен в свою очередь удорожанием сжиженного газа, как и других энергоносителей, в мире", - рассказал эксперт "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

Эксперты при этом обращают внимание, что в зимний период газовое оборудование работает менее надежно и спрос на это топливо несколько снижается.

"В холодное время года газобаллонное оборудование автомобиля работает хуже, в декабре спрос на автогаз упадет, что может привести к снижению цен, однако, прогнозировать существенное снижение я бы не стал", - сказал Куюн.

Генеральный директор транспортно-логистической компании "Прайм" Дмитрий Леушкин объяснил, что в нашей стране действует логический порог, по которому измеряется "потолок" цен на автогаз: 75 процентов от стоимости бензина.

По мнению эксперта, в скором времени этот порог будет достигнут.

Если считать по этому принципу, то при нынешней средней стоимости бензина 95-й марки - 32 гривны за литр, стоимость автогаза приблизится к 24 гривнам за литр. То есть, от нынешней рекордной цены 19,5 гривень повысится еще на 23 процента.

"По моему убеждению, автогаз до конца года достигнет этой планки, и им заправляться просто перестанут. Но от этого он дешевле не будет. Поэтому не ставьте газовую установку на авто и никому не рекомендуйте этого делать", - сказал Леушкин.

Цена автогаза:

В июне 2021 года цены на автогаз на украинских заправочных станциях колебались в районе 15,5 грн за литр, а уже к концу августа они приблизились к 18 грн за литр. Этому способствовал рост цен на нефтепродукты на мировых рынках, дефицит топлива в Европе и проблемы с импортными поставками в Украину.

За неделю 5-12 ноября средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,74 грн/л.

На АЗС "OKKО" и "WOG" стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях "SOCAR" подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

17 ноября 2021 года средняя стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в Украине за сутки выросла еще на 4%, достигнув 18,81 грн за литр.

Автор: Анна Бредихина